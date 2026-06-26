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Një person ka marrë lëndime trupore si pasojë e një aksidenti mes dy veturave dhe një motoçiklete.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të enjten rreth orës 18:46, në Ferizaj.

Siç thuhet në raport i lënduari është dërguar në QKUK për tretman mejkësor.

"Me 25 qershor të ores 18:46, ka ndodhur aksident në mes dy veturave dhe një motoçiklete, pervëç dëmëvë material, si pasoj mashkulli Kosovar ka pësuar lëndime trupore."

Policia e Kosovës ka dalë në vend të ngjarjes dhe është duke e hetuar rastin. /Telegrafi/

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