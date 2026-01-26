Aksident mes tri veturash në Prizren, lëndohen gjashtë persona
Gjashtë persona kanë marrë lëndime trupore të dielën rreth orës 23:35 në fshatin Mamushë të Prizrenit.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se aksidenti ka ndodhur mes tri veturash.
Tutje bëhet e ditur se të lënduarit janë dërguar për tretman mjekësor.
“Fsh. Mamush, Prizren / 25.01.2026 – 23:35. Është raportuar për aksident trafiku me të lënduar në mes të tri automjeteve, përveç dëmeve materiale lëndime trupore kanë pësuar një femër kosovare dhe pesë meshkuj kosovarë. Të lënduarit pas tretmanit mjekësor janë liruar në shtëpi”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals