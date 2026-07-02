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Katër persona kanë marrë lëndime trupore si pasojë e një aksidenti i cili ka ndodhur të mërkurën rreth orës 19:05 në fshatin Bellopojë të Istogut.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se të njëjtit kanë marrë tretman mjekësor.

“Fsh. Bellopojë, Istog / 01.07.2026 – 19:05. Është raportuar se dy automjete janë përfshirë në aksident trafiku. Si pasojë e aksidentit, lëndime trupore kanë pësuar katër persona që ndodheshin në njërën nga veturat dhe të njëjtit kanë pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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