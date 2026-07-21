AKK: Qytetarët nuk kompensohen me fotografi, kërkojmë dëmshpërblim të menjëhershëm dhe Fond Emergjent për Komunat
Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka kërkuar nga institucionet qendrore që të kompensojnë menjëherë dëmet e shkaktuara nga vërshimet dhe të krijojnë një Fond Emergjent për Komunat, duke theksuar se qytetarët kanë nevojë për mbështetje konkrete dhe jo për vizita simbolike.
Përmes një reagimi publik, Bordi i AKK-së shprehu shqetësimin e thellë për dëmet e shkaktuara nga vërshimet e fundit në disa komuna të vendit.
Sipas AKK-së, është e papranueshme që një pjesë e madhe e dëmeve nga vërshimet e vitit 2023 dhe ato të janarit 2026 ende nuk janë kompensuar.
“Qytetarët nuk kanë nevojë për vizita dhe fotografi, por për mbështetje konkrete dhe kompensim të drejtë e të shpejtë”, thuhet në reagim.
AKK thekson se komunat kanë përfunduar vlerësimin e dëmeve dhe kanë përmbushur obligimet e tyre, ndërsa tani, sipas saj, përgjegjësia bie mbi institucionet qendrore për të vepruar pa vonesa.
Bordi i Asociacionit ka përsëritur tri kërkesa kryesore:
kompensimin e menjëhershëm të dëmeve nga vërshimet e vitit 2023 dhe të janarit 2026;
ndarjen e fondeve urgjente për komunat e prekura nga vërshimet e fundit;
themelimin e Fondit Emergjent për Komunat, si mekanizëm i përhershëm për reagim të shpejtë ndaj fatkeqësive natyrore.
Në fund të reagimit, AKK ka bërë thirrje për veprime konkrete nga institucionet, duke theksuar se qytetarët nuk kompensohen me fotografi, por me vendime dhe mbështetje reale./Telegrafi.