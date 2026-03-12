Aeroplani i “ditës së gjykimit” shihet përsëri duke fluturuar ulët mbi Kaliforni — ndërsa tensionet me Iranin rriten ndjeshëm
Aeroplani i tipit “Doomsday” apo “dita e kiametit” është parë duke fluturuar mbi Kaliforni - për herë të dytë brenda dy muajsh.
Aeroplani gjigant Boeing E-6B Mercury, i cili është qendra e operacioneve emergjente të presidentit në rast se shpërthen lufta bërthamore, fluturoi mbi Fresno gjatë fundjavës.
Shefat e aeroportit thanë se po kryente afrime në vendngjarje dhe kaloi dy orë duke bërë ulje të improvizuara, duke i lënë shikuesit të habitur.
Aeroplani shërben si një platformë kontrolli bërthamor dhe një post strategjik komande. Nëse aeroplani do të duhej të kryente misionin e tij, SHBA-të mund të ishin duke u drejtuar drejt një lufte bërthamore.
Platforma mund të kontrollojë bombardues, raketa dhe nëndetëse me raketa balistike. Mund të qëndrojë në ajër deri në 12 orë pa u furnizuar me karburant dhe është i aftë të furnizohet me karburant në mes të fluturimit për të zgjatur misionet edhe më gjatë.
Është ndërtuar për të mirëmbajtur komunikimet globale dhe për të vepruar edhe nëse qendrat e komandës tokësore janë të paaftë, duke funksionuar në thelb si një Pentagon i lëvizshëm në qiell.
“Ata mund të kontrollojnë bombarduesit, nëse bombarduesit janë në gatishmëri, të kontrollojnë raketat, sepse raketat janë gjithmonë në gatishmëri, dhe padyshim që mund të kontrollojnë nëndetëset tona me raketa balistike. Është e gjitha e kombinuar në një”, tha gjeneral-major Garrison për Fox 26. “
Aeroplani shkaktoi panik në fillim të vitit kur u pa në Aeroportin Ndërkombëtar të Los Anxhelosit. Por Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth e kishte përdorur aeroplanin për turneun e tij “arsenali i lirisë”.
Gjithashtu në aeroplan ishte edhe Laura Loomer. Shfaqja e aeroplanit “Doomsday” vjen mes konfliktit në Lindjen e Mesme midis Iranit dhe SHBA-së dhe Izraelit.
Lufta është ndjerë në të gjithë SHBA-në. Çmimet e derivateve janë rritur ndjeshëm, duke tërhequr vëmendjen nga Lindja e Mesme në një luftë që e ka ndryshuar përgjithmonë Iranin.
SHBA-të dhe Izraeli vranë udhëheqësin suprem të vendit, Ajatollah Ali Khamenei, në fund të muajit të kaluar.
Irani e ka zëvendësuar Khamenein me një nga djemtë e tij, Ajatollah Mojtaba Khamenei, megjithëse raportet tregojnë se ai u plagos në fillim të luftës.
Presidenti Donald Trump dhe Hegseth treguan se e marta do të ishte dita më intensive e bombardimeve në Iran.
“Sot do të jetë përsëri dita jonë më intensive e sulmeve brenda Iranit: më shumë luftëtarë, më shumë bombardues, më shumë sulme, inteligjenca më e rafinuar dhe më e mirë se kurrë”, tha Hegseth në një konferencë për shtyp në Pentagon. /Telegrafi/
