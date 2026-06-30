Ademi: OBRM-PDUKM po dikton emrat e ministrave shqiptarë
Rikonstruimi i paralajmëruar i Qeverisë ka nxitur reagime të opozitës. Sekretari gjeneral i BDI-së, Arbër Ademi, tha se VLEN nuk ka fuqi politike në ekzekutiv dhe pretendoi se emrat e ministrave shqiptarë po diktohen nga OBRM-PDUKM, duke përmendur edhe emrin e Jeton Shasivarit.
“Me rikonstruim pa rikonstruim VLEN në Qeveri nuk ka takat. Janë pa takat, nuk kanë potencë, vet e thonë vet e promovojnë. Nuk e kanë mbështetjen e popullit por janë aty për të realizuar interesat e dikjut tjetër. Unë dëgjoj se OBRM-PDUKM propozon edhe emra të ministrave shqiptarë të cilët vijnë nga VLEN. VLEN nuk i propozon. Një prej tyre Jeton Shasivari me insistim ta Karakamishevës dhe OBRM-PDUKM-së”, tha Arbër Ademi.
Ndërkohë, LSDM e cilësoi rikonstruimin si “zëvendësim të Kurtos me Murton”, duke vlerësuar se ndryshimi i disa ministrave nuk do të sjellë asnjë përmirësim për qytetarët.
“Në koalicionin e tenderëve nuk ndryshon asgjë thelbësore. Teatri është i njëjtë, aktorët janë të njëjtë.
Politikat e vjetra mbeten, praktikat e vjetra vazhdojnë, ndërsa emrat e rinj janë vetëm ambalazh i ri për të njëjtën qeverisje të pasuksesshme dhe të korruptuar, e cila vazhdon të prodhojë skandale të reja, tenderë të rinj kriminalë dhe zhgënjime të reja për qytetarët”, thotë LSDM.
Reagimet e opozitës vijnë në prag të zyrtarizimit të rikonstruimit të Qeverisë, i cili pritet të finalizohet gjatë mbrëmjes.