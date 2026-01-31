Abdixhiku: Do të dëshiroja që kjo ditë të shënohet me maturitet politik, me debate të hapura
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku para se të hynte në mbledhjen partisë, saktësisht në Kuvendin e punës së LDK-së tha se do të dëshironte që kjo ditë të shënohet me maturitet politik, me diskutime dhe debate të hapura.
Abdixhiku thekoi se le të jetë kjo një standard i mirë, i mbarë jo vetëm për LDK-në, por edhe për partitë tjera.
“I siguroj të gjithë anëtarësinë e LDK-së se nga kjo ditë do të dalim edhe më të unifikuar, më të fortë, edhe më të gatshëm për të ardhmen e mirë që na pret përpara”, tha ai.
Abdixhiku tha se me debat, me diskutime dhe në fund me shumicë votash e përcaktojnë faktin politik.
Ai tutje tha Kuvendi është organi më i lartë i partisë dhe ka të drejtë të vendos çdo gjë.
“Kuvendi vendos për të ardhmen politike të LDK-së dhe të secilit”, tha ai, kur u pyet për kandidaturën e Avdullah Hotit.
Ndërkaq, lidhur me kritikat për mos qartësim të agjendës, Abdixhiku tha se ky është niveli më i lartë demokratik dhe mund të gjejnë kritika për gjëra të parëndësishme. /Telegrafi/