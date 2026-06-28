A po rritet fëmija juaj para kohe? Këto 3 shenja flasin qartë
Duket sikur është i përgjegjshëm, i pjekur dhe “më i madh se mosha”, por pas kësaj sjelljeje mund të fshihet një barrë që fëmija nuk duhet ta mbajë
Rritja mund të jetë një proces shumë sfidues, por kur një fëmijë piqet shumë shpejt, ky proces bëhet edhe më i vështirë. Sindroma e “rritjes së parakohshme” shfaqet kur fëmijët vihen nën presion për të marrë përgjegjësi dhe për të arritur suksese që në moshë të hershme, duke lënë shpesh pas dore nevojat e tyre natyrore për lojë, qetësi dhe zhvillim të shëndetshëm.
Edhe pse mund të duket se këta fëmijë arrijnë shumë, pasojat afatgjata mund të jenë serioze. Fëmijët që rriten shumë shpejt shpesh përballen me sfida në rini, ndërsa presionet dhe pritshmëritë ndaj të cilave kanë qenë të ekspozuar mund të shfaqen në mënyra të ndryshme.
Këto janë tri shenjat që mund të tregojnë se një fëmijë është rritur para kohe.
1. Kanë frikë nga dështimi
Fëmijët që kanë qenë vazhdimisht nën presion shpesh zhvillojnë frikë nga dështimi. Ata synojnë përsosmërinë, sepse kanë mësuar se suksesi është rezultati i vetëm i pranueshëm, sipas një hulumtimi të publikuar në vitin 2019 në revistën Frontiers in Psychology, të cilin e transmeton Forbes, përcjell Telegrafi.
Kur nuk arrijnë t’i përmbushin pritshmëritë, mund të ndiejnë faj dhe turp të fortë. Frika nga gabimet mund t’i bëjë të shmangin sfida dhe rreziqe të reja. Kështu, fëmijët mund të tërhiqen nga situatat ku ekziston mundësia e dështimit, gjë që kufizon zhvillimin dhe përvojat e tyre.
Shtyrja e detyrimeve për më vonë shpesh është shenjë e ankthit të shkaktuar nga frika se detyra nuk do të kryhet në mënyrë të përsosur. Kjo mund të çojë në pavendosmëri dhe në humbjen e mundësive të rëndësishme.
Mbingarkesa dhe rraskapitja mund të jenë pasojë e përgjegjësive të tepërta që fëmija merr mbi vete, duke ndikuar negativisht në shëndetin e tij fizik dhe emocional.
2. E kanë të vështirë të relaksohen
Fëmijët që kanë humbur mundësinë për lojë të lirë shpesh e kanë të vështirë të relaksohen dhe të shijojnë kohën e lirë. Ata ndiejnë nevojën të jenë vazhdimisht produktivë dhe mund të ndihen fajtorë kur nuk bëjnë asgjë.
Ndjenja e fajit gjatë pushimit mund ta pengojë fëmijën të relaksohet vërtet dhe të kënaqet me aktivitete të thjeshta. Me kalimin e kohës, kjo mund të çojë në stres të vazhdueshëm dhe lodhje.
Mungesa e kënaqësisë nga hobet është e shpeshtë te fëmijët që ndiejnë presion për të qenë më të mirët edhe në aktivitetet që do të duhej t’i bënin thjesht për kënaqësi. Në këtë mënyrë, hobi kthehet në detyrim, në vend që të jetë burim gëzimi.
Pamundësia për të qenë të pranishëm në moment mund të bëjë që fëmija të mendojë vazhdimisht për detyrimet e ardhshme, në vend që të shijojë të tashmen.
3. U mungon kreativiteti
Kreativiteti dhe loja janë thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve. Kur këto fusha neglizhohen, fëmijët mund të largohen nga imagjinata dhe aftësia e tyre krijuese.
Mungesa e të menduarit kreativ mund të shfaqet te fëmijët që nuk kanë pasur mundësi të eksplorojnë përmes lojës. Ata mund të kenë vështirësi në zgjidhjen e problemeve në mënyrë të re dhe të pavarur.
Refuzimi i lojës si diçka “jo serioze” mund ta kufizojë aftësinë e tyre për t’u kënaqur me aktivitete të thjeshta dhe spontane, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin mendor dhe lumturinë.
Ngecja në zhvillim mund të ndodhë kur fëmija nuk e zhvillon kreativitetin dhe imagjinatën, gjë që më vonë mund të ndikojë edhe në suksesin e tij në shkollë dhe në karrierë.
Asnjë fëmijë nuk duhet të detyrohet të rritet para kohe. Është e rëndësishme të njihen këto shenja dhe t’i jepet fëmijës mundësia të ngadalësojë, të lidhet sërish me botën e tij të brendshme dhe të shijojë fëmijërinë.
Jepini hapësirë të luajë, të jetë kreativ dhe të pushojë – sepse fëmijëria është e çmuar dhe e pazëvendësueshme. /Telegrafi/