A mund të ëndërrojë Barcelona të nënshkruajë me Haaland?
Ëndrra e Barcelonës për të sjellë Erling Haaland në ‘Camp Nou’ nuk është shuar ende.
Edhe pse kalimi i kohës dhe situata ekonomike duket se e largojnë këtë mundësi, klubi katalanas ruan shpresën për të realizuar një nga goditjet më të mëdha të afatit kalimtar.
Barcelona ka ndjekur me vëmendje karrierën e Haaland që herët, madje para se sulmuesi norvegjez të bëhej një nga emrat më të spikatur në futbollin elitar.
Megjithatë, ai ka zgjedhur rrugë të tjera dhe sot konsiderohet një nga sulmuesit më domethënës në botë.
Tani, në moshën 25-vjeçare, Haaland mund të përballet me një vendim kyç në karrierën e tij.
Pavarësisht suksesit të tij te Manchester City, e ardhmja e tij vazhdon të ngjallë spekulime.
Barcelona beson se rrethana të caktuara mund ta vendosin Haaland në një rrugë drejt ‘Camp Nou’, dhe vera e ardhshme mund të shënojë një pikë kthese.
Realiteti financiar i Barcelonës është i njohur: çdo transferim i madh kërkon planifikim të kujdesshëm, shitje të mëdha dhe manovra të zgjuara ekonomike.
Çmimi i Haaland, paga e tij dhe kushtet që kërkon City e bëjnë këtë operacion jashtëzakonisht kompleks., edhe pse duket një sfidë thuajse e pamundur, klubi nuk përjashton mundësinë e tij nëse lind një shans.
Man City nuk do ta lëshojë lojtarin e tij kryesor lehtësisht, dhe nëse ndodh një ofertë, ajo do të jetë astronomike.
Për më tepër, konkurrenca është e fortë, me klube me fuqi financiare shumë më të madhe gati për të bërë ofertë.
Barcelona e di që nuk mund të luftojë vetëm me para, prandaj strategjia fokusohet te bindja e lojtarit.
Klubi synon ta bindë Haaland se Camp Nou është vendi ideal për të ndërtuar një legjendë të re.
Për këtë, Barça duhet të ofrojë një projekt sportiv bindës, ambicioz dhe afatgjatë: një ekip konkurrues, një rol kryesor për Haaland dhe mundësinë për t’u bërë fytyra e ofensivës së një institucioni historik.
Pas suksesit në Angli, sfida për të triumfuar në një ligë tjetër mund të shërbejë si motiv shtesë.
Në këtë moment, transferimi i Haaland është më shumë një ëndërr sesa një operacion realist.
Por në futbollin modern, lëvizjet e mëdha fillojnë me bindjen e lojtarit.
Barcelona e ka të qartë: për të pasur një shans për Haaland, fillimisht duhet të fitojë besimin e tij. /Telegrafi/