A mund ta dëmtojnë foshnjën të përzierat e mëngjesit?
Të vjellat në mëngjes janë një dukuri e zakonshme në fillim të shtatzënisë dhe shumë gra shtatzëna ndihen të lodhura dhe të sëmura për shkak të saj. Për shkak të oreksit të dobët ose të vjellave, është mjaft e natyrshme të pyesësh veten nëse kjo mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e foshnjës.
Lajmi i mirë është se në shumicën e rasteve - nuk mundet. Në muajt e parë të shtatzënisë, foshnja është ende shumë e vogël dhe nuk ka nevoja të mëdha ushqyese. Një konsum i reduktuar afatshkurtër i ushqimit zakonisht nuk përbën problem dhe nuk rrezikon zhvillimin e saj.
Edhe gratë shtatzëna që humbasin disa kilogramë gjatë tremujorit të parë zakonisht nuk e dëmtojnë foshnjën. Është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje marrjes së lëngjeve, urina duhet të jetë me ngjyrë të çelët. Urina më e errët mund të jetë shenjë e dehidratimit, prandaj është e nevojshme të pini më shumë ujë në mënyrë që trupi dhe foshnja të marrin atë që u nevojitet.
Nëse një grua shtatzënë nuk mund të mbajë ushqimin ose lëngjet, kjo mund të tregojë një formë më të rëndë të të përzierave. Në raste të tilla, veçanërisht nëse të vjellat janë të shpeshta dhe dobësuese, është e rëndësishme të kërkoni ndihmë mjekësore për të mbrojtur shëndetin e nënës dhe të foshnjës.
Edhe pse të përzierat në mëngjes shpesh janë të pakëndshme, ato janë gjithashtu një shenjë e zakonshme që tregon se shtatzënia po përparon. Megjithatë, është plotësisht normale nëse të përzierat mungojnë. Disa gra shtatzëna kanë simptoma shumë të lehta ose aspak dhe kjo nuk do të thotë se ka diçka të gabuar me shtatzëninë.
Duhet të kihet parasysh se të përzierat mund të shfaqen edhe më vonë. Nëse nuk janë të pranishme në javën e gjashtë të shtatzënisë, është e mundur që të shfaqen gjatë muajit të dytë ose të tretë. Çdo shtatzëni është e ndryshme, dhe mungesa ose prania e të përzierave është vetëm një nga shumë shenjat individuale të asaj periudhe.