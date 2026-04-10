A keni vënë re këto pika të bardha në gojë?
Shumica e njerëzve gjatë jetës së tyre do të përjetojnë të paktën njëherë të ashtuquajturin gur në bajame.
Bëhet fjalë për formacione të bardha që në fillim duken si dhëmbi i, por pa u shqetësuar, ato janë krejt normale dhe të padëmshme.
Në të vërtetë, në bajame shpesh grumbullohen bakterie, qeliza të vdekura dhe papastërti të ndryshme, të cilat herë pas here dalin jashtë në formën e ashtuquajturit gur i bajameve.
Veçanërisht i prekur janë njerëzit që kanë inflamacione të shpeshta ose kronike të fytit dhe bajameve, dhe shpesh këto gurë janë gjithashtu shkak i erës së keqe të gojës.
Trajtimi për to është përdorimi i ujit për shpëlarje të gojës pa alkool ose thjesht heqja e tyre me ndihmën e një shkopi për veshë. /Telegrafi/
