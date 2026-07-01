A flini me kufje? Këto janë rreziqet ndaj të cilave jeni të ekspozuar
Shumë njerëzve u pëlqen të bien në gjumë me muzikë, podkaste ose tinguj qetësues si zhurma e valëve, por përdorimi i kufjeve natën, ndonëse i përshtatshëm, mbart rreziqe të caktuara.
Edhe pse ato përdoren shpesh për të shmangur shqetësimin e anëtarëve të familjes, ekspertët paralajmërojnë se të fjeturit me kufje nuk është gjithmonë zgjidhja ideale dhe këshillojnë masa paraprake, shkruan Express.
Masat paraprake dhe këshillat e ekspertëve
Nëse vendosni të përdorni kufje ndërsa flini, ka disa këshilla kyçe që duhet të mbani mend. Ekspertët nga Klinika e Cleveland theksojnë posaçërisht se funksionet e anulimit të zhurmës duhen shmangur.
"Mos e izoloni veten plotësisht nga mjedisi përreth. Të jesh në gjendje të dëgjosh çfarë po ndodh përreth teje mund të jetë thelbësore për sigurinë tënde, veçanërisht në rast urgjence", shpjegojnë ata. Audiologia Valerie Pavlovich Ruff shton: "Shumë njerëz përdorin kufje për t'u çlodhur ose për të bllokuar zhurmën. Kjo mund të jetë në rregull, por gjithçka varet nga mënyra se si i përdor ato."
Dr. Ruff rekomandon mbajtjen e volumit në rreth 50 përqind ose më të ulët. Një tregues i mirë është nëse mund ta dëgjoni personin që flet pranë jush pa i hequr kufjet. Gjithashtu, shmangni lënien e zërit ndezur gjithë natën; në vend të kësaj, përdorni një kohëmatës që do ta fikë automatikisht zërin pasi të flini.
Së fundmi, mos harroni higjienën. Dylli i veshit, djersa dhe papastërtia grumbullohen në kufje, të cilat mund të shkaktojnë irritim dhe inflamacion, prandaj pastroni ato të paktën një herë në javë.
Zgjedhja e kufjeve dhe volumi i rekomanduar
Kur zgjidhni, është mirë të kërkoni një palë kufje të dizenjuara posaçërisht për përdorim gjatë natës. Si një alternativë më e sigurt dhe më e rehatshme, rekomandohen kufjet pa tel që vendosen mbi veshë dhe nuk futen direkt në kanalin e veshit.
Kur bëhet fjalë për volumin, ekspertët në DeafblindUK këshillojnë mbajtjen e niveleve të zërit midis 60 dhe 85 decibelëve për të zvogëluar dëmtimin e dëgjimit. "Nëse po dëgjoni muzikë me rreth 100 decibel, kufizoni përdorimin e saj në jo më shumë se 15 minuta", vërejnë ata.
Shenjat që tregojnë humbje të dëgjimit
Ka disa shenja të zakonshme që mund të tregojnë humbje të dëgjimit. Këto përfshijnë vështirësinë në të kuptuarit e të tjerëve, veçanërisht në vende me zhurmë, dhe nevojën e shpeshtë për t'u kërkuar të tjerëve të përsërisin fjalët e tyre.
Një shenjë mund të jetë gjithashtu dëgjimi i muzikës ose shikimi i televizorit me një volum që është i pakëndshëm për të tjerët, si dhe vështirësia në dëgjim gjatë bisedave telefonike, problemet pas bisedave dhe ndjenjat e lodhjes ose stresit për shkak të përpjekjes së nevojshme për t'u përqendruar gjatë dëgjimit.
Kur të kërkoni ndihmë
Një mjeke në Klinikën e Cleveland thekson se të fjeturit me kufje nuk është në thelb i dëmshëm, por mund të bëhet i tillë nëse nuk merren masa për të zvogëluar rrezikun. "Prandaj, dëgjoni veshët tuaj nëse vini re dhimbje, ndryshime në dëgjim ose shenja infeksioni. Në këtë rast, është një ide e mirë të ndaloni përdorimin e kufjeve natën dhe të vizitoni një mjek nëse keni ndonjë shqetësim", përfundon ajo.