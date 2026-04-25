Lëndimi i sulmuesit Mohamed Salah ndaj Crystal Palace duket të jetë seriozë.

Egjiptiani ishte titullar në triumfin 3-1 të “Reds” ndaj Palace, ndërsa pas lëndimit ajo që mori vëmendje ishte reagimi i tij, ku në vend se të dilte jashtë fushës falënderoi tifozët në “Anfield”.

Në mediat angleze po raportohet se Salah ka probleme në kofshë të këmbës, ku në rast që konfirmohet atëherë do të jetë jashtë fushës për disa muaj, kurse ka mbetur edhe një muaj derisa të mbyllet sezoni.

Salah e shfrytëzoi këtë rast për të falënderuar tifozët e Liverpoolit, të cilët u ngritën në këmbë duke e duartrokitur.

Ndërkohë, e ardhmja e Mo Salah ende është e paqartë me Lindjen e Mesme si opsioni më i mundshëm, ku do të bëhet ndër më të paguarit në histori./Telegrafi/

