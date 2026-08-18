A e dini pse është e rrezikshme të çohesh menjëherë pasi një aeroplan zbarkon?
Pasagjerët që ngrihen në këmbë sapo sinjali i rripit të sigurimit fiket pas uljes mund të shkaktojnë bllokim të trafikut dhe të rrisin rrezikun e lëndimeve në aeroplan.
Kjo skenë përsëritet rregullisht si në fluturimet e shkurtra ashtu edhe në ato të gjata: pasagjerët ngrihen përpara se të hapen dyert, marrin valixhet e tyre nga ndarjet e bagazheve sipër kokës dhe qëndrojnë në korridorin e ngushtë derisa të fillojë dalja.
Një sjellje e tillë nuk e përshpejton largimin nga aeroplani. Përkundrazi, gjatë pritjes, ka një turmë në rritje, pasagjerët qëndrojnë afër njëri-tjetrit dhe ekziston rreziku që sendi personal ose bagazhi i dikujt të bjerë mbi një person që është afër.
Gavin Lapidus, drejtor i eShores, i tha Mirror: "Ndërsa shumë pasagjerë duan të largohen nga aeroplani sapo zbarkon, të qëndruarit në këmbë në atë moment rrallë i lejon dikujt të dalë më shpejt. Në vend të kësaj, kjo rrit mundësinë e pengimit, rënies, përplasjes dhe lëndimeve që lidhen me bagazhet".
Ai shtoi se është më e sigurt dhe më efikase të presësh që radha përpara të fillojë të lëvizë, pasi kjo zvogëlon rrezikun si për pasagjerët ashtu edhe për ekuipazhin e kabinës. Lapidus paralajmëroi gjithashtu për një problem operacional për ekuipazhin.
"Nga perspektiva e ekuipazhit, pasagjerët që bllokojnë korridorin para se të hapen dyert mund ta bëjnë të vështirë kryerjen e procedurave kyçe pas uljes. Asistentët e fluturimit duhet të kenë akses të lirë nëpër kabinë dhe aftësinë për të reaguar shpejt nëse lind një problem”.
Pasagjerët duhet të qëndrojnë në vendet e tyre derisa të fillojë dalja, pasi pritja në korridor para se të hapet dera nuk ofron ndonjë avantazh dhe mund të krijojë probleme shtesë.