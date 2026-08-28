52 centimetra i gjatë, ky është speci djegës që theu rekordin botëror
Kopshtari zviceran Jürg Wiesli ka thyer për herë të tretë rekordin Guinness për specin djegës më të gjatë, pasi rriti një spec me gjatësi prej 52.3 centimetra.
Wiesli e vendosi rekordin për herë të parë në vitin 2017, me një spec rreth 45 centimetra të gjatë, ndërsa një vit më vonë e përmirësoi rekordin me një tjetër prej afro 48 centimetrash.
Speci i tij i fundit u mat më 11 gusht dhe i siguroi sërish titullin botëror.
Wiesli tregon se farat i mbjell në ambiente të mbyllura në mars, ndërsa në fund të prillit bimët i zhvendos në kopsht.
Ai përdor kompost, ujitje të rregullt dhe pleh të ekuilibruar, duke paralajmëruar se teprimi me plehun mund të bëjë që bima të prodhojë më shumë gjethe sesa speca.
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