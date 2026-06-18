300 miliardë dollarë për rindërtimin e Iranit - kush do t'i paguajë ato?
Memorandumi i mirëkuptimit prej 14 pikash që presidenti Donald Trump nënshkroi me Iranin angazhohet për zhvillimin e një fondi prej 300 miliardë dollarësh për rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik të Iranit.
Pak detaje rreth planit janë publikuar - më e rëndësishmja, kush do ta paguajë atë.
Për momentin, Trump ka thënë se SHBA-të nuk do të paguajnë asgjë dhe ka sugjeruar që paratë mund të vijnë nga fondet e ngrira të shteteve të Gjirit dhe Iranit.
Për ta vënë shifrën në perspektivë, ja me çfarë mund të krahasohen300 miliardë dollarë:
Përafërsisht ekuivalent me buxhetin e NASA-s për 12 vjet – buxheti i saj për vitin 2026 është 24.4 miliardë dollarë.
Afërsisht sa madhësia e ekonomisë së 50-të më të madhe në botë – e ngjashme me 317 miliardë dollarët e Finlandës vitin e kaluar.
Përafërsisht ekuivalente me shpenzimet ushtarake të Kinës vitin e kaluar – rreth 336 miliardë dollarë, sipas vlerësimit të Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stokholm .
Pak më i ulët se buxheti kombëtar i vendeve si Turqia (339 miliardë dollarë) dhe Kanadaja (345 miliardë dollarë) vitin e kaluar. /Telegrafi/