30 deputetë zviceranë nënshkruajnë një rezolutë, kërkojnë drejtësi e barazi në Hagë
Një Rezolutë e Parlamentit të Zvicrës, e nënshkruar nga 30 deputetë të këtij parlamenti do të dorëzohet në Gjykatën Speciale, me të cilën kërkohet drejtësi për ish-krerët e UÇK-së.
KosovaPress ka siguruar rezolutën e nënshkruar nga 30 deputetë zviceran, të cilët nesër prej orës 11:00 do ta dorëzojë veprimtari Sali Bislimi në Gjykatën Speciale.
Këta deputetë zviceranë që kanë vënë nënshkrimin në këtë rezolutë, kërkohet që kjo gjykatë veprojë me drejtësi, të jetë e paanshme dhe e barabartë.
Veprimtari Sali Bislimi nesër do të dorëzojë ne Gjykatën Speciale këtë rezolute, ku tri vjet më parë i është adresuar Qeverisë zvicerane, e cila është nënshkruar nga 30 deputetë të Parlamentit Zviceran.
Këta deputetë janë nga te gjitha partitë politike zvicerane.Rezoluta do të dorëzohet nesër pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës.
Më poshtë vijon Rezoluta me 30 deputetë zviceran të nënshkruar.