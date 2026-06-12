“0 Përgjithmonë” – ProCredit Bank hap epokën e re të veprimeve bankare pa shpenzime
Përfytyroni një llogari bankare që nuk ju merr asgjë – jo vetëm sot dhe nesër, por përgjithmonë.
Në kushtet kur shpenzimet e përditshme vazhdojnë të rriten, pritjet për shërbime bankare të qarta dhe transparente janë më të mëdha se kurrë. Shumat e vogla mujore, edhe pse shpesh të pavërejtshme, kanë ndikim afatgjatë mbi financat personale.
ProCredit Bank e njohu këtë realitet dhe prezantoi një zgjidhje që mundëson përdorimin e një llogarie bankare pa tarifa mujore.
Me ofertën “0 Përgjithmonë”, ProCredit i eliminon përgjithmonë tarifat mujore për llogarinë bankare dhe vendos një standard të qartë për transparencë. Kjo ofertë hap një epokë të re të veprimeve bankare pa shpenzime dhe u dedikohet njerëzive që kërkojnë thjeshtësi dhe parashikueshmëri.
Çfarë do të thotë në të vërtetë “0 Përgjithmonë”?
Me “0 Përgjithmonë”, ProCredit ofron një paketë të plotë të veprimeve bankare digjitale me 0 denarë tarifa, dhe atë përgjithmonë. Oferta përfshin:
0 denarë – Tarifë mujore për mirëmbajtjen e llogarisë
0 denarë – Tarifë për lëshimin e kartelës debitore
0 denarë – Tarifë për përdorimin e aplikacionit celular
Duke përfituar nga oferta “0 Përgjithmonë”, klientët e rinj që aplikojnë gjatë periudhës promovuese përfitojnë çlirim të plotë nga shpenzimet mujore për llogarinë, kartelën dhe shërbimet digjitale. Kjo zgjidhje ofron një strukturë të qartë dhe afatgjatë të shërbimit, duke siguruar një partner të qëndrueshëm dhe transparencë të plotë çdo muaj – përgjithmonë.
“0 përgjithmonë” – kursim i mençur që ndihet në plan afatgjatë
Paketa “0 Përgjithmonë” u mundëson klientëve të kursejnë nga buxheti i tyre çdo muaj, duke krijuar stabilitet dhe parashikueshmëri financiare në afat të gjatë. Kur shpenzimet e rregullta zhduken, çdo muaj bëhet një hap i vogël drejt kursimeve afatgjata, qoftë për krijimin e një fondi shtesë për udhëtime, për investime apo thjesht për një rezervë financiare më të sigurt.
Me paketën “0 Përgjithmonë”, kurseni me siguri – sot, nesër dhe në vitet që vijnë.
Kujt i kushtohet paketa “0 Përgjithmonë”?
Paketa “0 Përjetë” u kushtohet të gjithë klientëve të rinj që hapin për herë të parë një llogari në ProCredit Bank dhe dëshirojnë një model bankar modern, digjital dhe transparent.
Çdokush që hap llogari në ProKredit Bank mund ta aktivizojë këtë paketë dhe të përfitojë qasje afatgjatë në shërbime bankare pa shpenzime mujore.
Kjo paketë është zgjedhje e shkëlqyer për personat që sapo po e fillojnë karrierën e tyre dhe vendosin ta marrin pagën e parë nëpërmjet ProKredit Bank.
Paketa “0 Përgjithmonë” është për njerëzit me qëllime të qarta dhe plane afatgjata, për klientët që duan një bankë aty ku janë ata – gjithmonë në dispozicion, duke i mbështetur në çdo hap të rrugëtimit të tyre financiar.
Si të përfitoni nga “0 përgjithmonë”?
Përfitimi i paketës “0 Përjetë” është i thjeshtë – aplikoni gjatë periudhës promovuese deri më 31.08.2026 dhe transferojeni pagën tuaj deri më 31.12.2026. Siguroni qasje të shpejtë, të lehtë dhe digjitale në mjetet tuaja financiare, kudo që të jeni, me zero denarë shpenzime, për gjithë jetën.
Aplikoni onlajn dhe mësoni më shumë detaje nëpërmjet ueb-faqes së ProKredit Bankës ose vizitoni degën më të afërt të bankës.