Zyrtare: Ballkani ia rinovon kontratën Walid Hamidit
Ballkani e ka zyrtarizuar rinovimin e kontratës së yllit të skuadrës, Walid Hamidi.
Hamidi që prej kalimit te “Xhebrailat” ka qenë ndër lojtarët më të mirë, ku në 96 paraqitje ka kontribuar me 15 gola e 13 asistime.
Përmes një komunikate zyrtare, Ballkani ka informuar se Hamidi ka vazhduar deri më 2029.
Komunikata e plotë pa ndërhyrje:
“𝐖𝐚𝐥𝐢𝐝 𝐇𝐚𝐦𝐢𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐧𝐨𝐯𝐨𝐧 𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐤𝐚𝐧𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐧𝐞̈ 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟗!
FC Ballkani njofton vazhdimin e bashkëpunimit me Ëalid Hamidin, sulmuesin algjerian që ka rinovuar kontratën me klubin deri në qershor të vitit 2029.
Hamidi është pjesë e Ballkanit nga vera e vitit 2023 dhe ka qenë vazhdimisht një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës. Deri më tani, ai ka regjistruar 96 ndeshje me fanellën e Ballkanit, me 15 gola të shënuar dhe 13 asiste, ndërsa ishte pjesë e rëndësishme e skuadrës në titullin kampion të fituar vitin 2024 dhe udhëtimin e sukseshëm evropian atë sezon
Ky sezon po kalon në formë shumë të mirë për 29 vjeçarin dhe në 16 ndeshje të zhvilluara, Hamidi ka realizuar 5 gola dhe ka dhënë 3 asiste, duke qenë një nga kontribuesit kryesorë të ekipit në fazën ofensive”, thuhet ndër të tjera në komunikatë./Telegrafi