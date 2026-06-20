Zvicra nis projektin e madh për trenat - çdo 15 minuta udhëtim mes Zürichut dhe Bernit
Qeveria zvicerane ka prezantuar një plan gjigant për të ndryshuar mënyrën se si do të udhëtohet me trena deri në vitin 2045.
Ky projekt i madh synon të zgjerojë linjat hekurudhore në të gjithë vendin për të përballuar numrin gjithnjë e më të madh të udhëtarëve dhe për të shmangur vonesat nëpër stacione.
Për këtë plan, autoritetet kanë hapur një fazë konsultimi ku qytetarët, kantonet dhe partitë mund të japin mendimet e tyre deri në vjeshtën e këtij viti.
Fokusi kryesor i këtij megaprojekti është te hekurudhat dhe rritja e shpeshtësisë së udhëtimeve. Synimi më i rëndësishëm i qeverisë është që brenda vitit 2035, trenat të nisen çdo 15 minuta midis Zürichut dhe Bernit.
Ky ritëm i shpejtë do t'u mundësojë njerëzve të udhëtojnë pa pasur nevojë të presin gjatë apo të kontrollojnë oraret me orë të tëra. Po ashtu, planifikohet që trenat të qarkullojnë çdo 30 minuta në linja të rëndësishme si ajo mes Baselit dhe Zürichut, si dhe mes Bernit dhe Luzernit.
Për t'i bërë këto udhëtime të shpejta një realitet, shteti do të investojë miliarda franga në ndërtimin e tuneleve të reja nëntokësore dhe shtimin e shinave në stacionet kryesore të qyteteve të mëdha, si në Zürich, Gjenevë, Bazel dhe Luzern.
Për të financuar të gjitha këto ndryshime të mëdha hekurudhore, qeveria do të kërkojë edhe ndihmën e popullit, pasi do të duhet një referendum për të ndryshuar Kushtetutën në mënyrë që paratë nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar të shkojnë direkt për modernizimin e infrastrukturës hekurudhore.