Zviceranët mbledhin nënshkrimet – ndalohet investimi i shqiptarëve për xhaminë 15 milionë franga
Një projekt për shndërrimin e një shtëpie historike në qendër të fshatit Siebnen në një qendër kulturore islamike nuk do të realizohet, të paktën për momentin, pasi komuniteti musliman ka vendosur të tërhiqet nga planet.
Projekti pritej të kushtonte me një kosto prej 15 milionë franga zvicerane.
Sipas raportimeve të SRF, vendimi vjen pas një vale të gjerë kundërshtimesh nga një pjesë e banorëve lokalë, të cilët kishin shprehur rezerva ndaj projektit që përfshinte edhe ndërtimin e një xhamie.
Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër ka bërë të ditur se ka vendosur të rishqyrtojë projektin, duke theksuar se nuk dëshiron të krijojë ndarje në mesin e popullsisë.
“Ne nuk duam të përçajmë popullsinë,” ka deklaruar kryetari i komunitetit, Sinan Sadriu, për programin “Rundschau”, duke shtuar se komuniteti nuk dëshiron të përballet me tensione apo fyerje.
Sipas raportimeve, rreth 5,000 nënshkrime janë mbledhur nga kundërshtarët e projektit, të organizuar kryesisht nga dega lokale e SVP-së, e cila ka argumentuar se një objekt i tillë “nuk i përket qendrës së fshatit”.
Banorë dhe pronarë biznesesh lokale kanë shprehur gjithashtu rezerva, duke e konsideruar projektin të papërshtatshëm për zonën ku ishte planifikuar.
Komuniteti musliman tani është duke shqyrtuar mundësi të tjera për vendosjen e qendrës së re fetare dhe kulturore në një lokacion tjetër.
Debati në Siebnen vjen në një kontekst më të gjerë të diskutimeve në disa pjesë të Zvicrës lidhur me ndërtimin e objekteve fetare, përfshirë raste të ngjashme në periferi të Bernës dhe në St. Gallen.