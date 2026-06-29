Zjarr i përmasave të mëdha përfshin fshatin Llakatund në Vlorë, era favorizon flakët
Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë mesditën e kësaj të hëne fshatin Llakatund të Vlorës. Siç shihet edhe nga pamjet, flakët kanë marrë përmasa të konsiderueshme dhe kanë dalë jashtë kontrollit, duke u përhapur me shpejtësi.
Problematike paraqitet edhe era, e cila po favorizon përhapjen edhe më të shpejtë të zjarrit. Ndërkohë, nuk raportohet ende për mbërritjen e zjarrfikëses në vendngjarje. /Euronews.al/
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