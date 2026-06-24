Zhvillimet në LDK, Bajrami: Zgjedhjet e brendshme janë zgjidhja - pozitat nuk janë të përhershme
Pas zhvillimeve të fundit në Lidhjen Demokratike të Kosovës, ku tri degë të kësaj partie kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit Lumir Abdixhiku, ka reaguar edhe deputetja e zgjedhur Hykmete Bajrami.
Bajrami në një postim në Facebook shkruan se zgjedhjet e brendshme janë zgjidhje dhe se pozitat nuk janë të përhershme.
Lexoni të plotë postimin e saj:
Zgjedhjet e brendshme janë zgjidhja, të sillemi me dinjitet, sepse pozitat nuk janë të përhershme.
E kam thënë edhe në janar se në LDK përgjegjësia politike nuk mund të jetë selektive dhe se pas një rezultati të rëndë zgjedhor, duhet të ketë reflektim, përgjegjësi dhe zgjedhje të brendshme.
Atëherë kam kërkuar dorëheqjen e kryetarit dhe kam dhënë dorëheqje të parevokueshme nga pozita e nënkryetares, sepse besoja dhe vazhdoj të besoj se standardet duhet të vlejnë për të gjithë.
Parimi që kush humb merr përgjegjësinë dhe lëshon rrugë duhet të zbatohet pa përjashtim.
Më pas, LDK-ja mbajti Kuvendin e partisë, ku kryetari e vendosi mandatin e tij në votim. Aty, rreth 45% e delegatëve u deklaruan në favor të dorëheqjes së tij. Ky ishte një tregues i qartë se partia kishte nevojë për reflektim të thellë dhe për ndryshime të domosdoshme.
Por, kryetari vendosi të vazhdojë, madje me kompetenca të zgjeruara nga po ai Kuvend.
Sot, pas një rezultati tjetër zgjedhor që e la LDK-në përsëri në vendin e tretë dhe pas kërkesave publike të disa degëve për përgjegjësi politike, bëhet edhe më e qartë se problemet që i kishim identifikuar në janar nuk janë adresuar asnjëherë.
Qëndrimi im nuk ka ndryshuar.
LDK-ja ka nevojë për reflektim të sinqertë, përgjegjësi politike dhe hapje të një kapitulli të ri që rikthen besimin e anëtarësisë dhe të qytetarëve.
LDK-ja është shumë më e madhe se secili prej nesh. /Telegrafi/