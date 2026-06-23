Në Lidhjen Demokratike të Kosovës po vazhdon tensioni i brendshëm pas rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, ku disa degë të partisë kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit Lumir Abdixhiku, ndërsa nga kryesia dhe figura të rëndësishme po vijnë reagime të ndara.
Debati është thelluar edhe më shumë mes kërkesave për përgjegjësi, mbështetjes për lidershipin aktual dhe thirrjeve për reflektim brenda strukturave të partisë.
Dega e Pejës, Lipjanit dhe dega e II e Prishtinës kanë dalë haptazi me kërkesën për dorëheqje të Abdixhikut, kurse disa nga degët e tjera si Ferizaj e Istogu kanë shprehur qëndrime të kundërta, duke e kthyer situatën në një prej zhvillimeve më të forta të brendshme në LDK pas zgjedhjeve.
Ndërkohë, vetë kryetari Lumir Abdixhiku ka reaguar ndaj këtyre zhvillimeve. Duke iu referuar diskutimeve të mëhershme në Kuvendin e partisë, Abdixhiku tha se çështja e dorëheqjes së tij është trajtuar tashmë, ndërsa kërkoi dorëheqje morale nga drejtuesit e dy degëve asaj të Pejës dhe Ferizajt.
Ne do t’ju sjellim në kohë reale deklaratat, reagimet dhe çdo zhvillim të ri nga brenda këtij subjekti politik. /Telegrafi/