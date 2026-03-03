Zhernovski: Kjo qeveri nuk do të anëtarësohemi në BE, atje nuk ka 5 ton drogë dhe tendera për familjarët
"Kemi një qeveri që nuk do që ne të jemi në BE, sepse nëse je anëtar i Bashkimit Evropian, nuk ka pesë ton drogë për t’u kontrabanduar në vendin tënd, nuk ka 161 tendera për një biznes familjar, nuk ka kryeministër për t’ia dhënë këshilltarit të tij që të bëhet gjyqtar kushtetues dhe nuk ka grua të një votuesi të OBRM-PDUKM-së që të zgjidhet anëtare e Këshillit Gjyqësor. Kjo nuk ekziston në Bashkimin Evropian. Kjo është arsyeja pse nuk do të shohim kurrë një hap konkret në rrugën drejt BE-së nga kjo qeveri", tha Andrej Zhernovski nga LSDM.
Zhernovski foli edhe për skandalin e madh që përfshin 5 ton drogë.
"Ka kaluar një muaj, as kryeministri dhe as askush nga qeveria nuk ka dhënë një përgjigje, cila kompani e bëri, nga erdhën ato pesë ton drogë, kush është transportuesi dhe nëse 5 ton drogë mund të kalojnë doganat dhe policinë në kufi pa marrëveshje paraprake. Këto pesë ton drogë për të cilat qeveria hesht përfundimisht do të arrijnë te kryeministri. DMNE pretendon se do të arrijnë te i pari, por unë them se do të arrijnë te kryeministri aktual", tha Zhernovski.