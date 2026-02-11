Zhduket një shtetas nga Turqia që nga viti 2023, rasti nën hetim në Fushë Kosovë
Një person (shtetas i huaj) ka raportuar se nuk dihet vendndodhja e familjarit të tij (shtetas i huaj).
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 08.08.2023.
“ Fushë Kosovë / 08.08.2023 – NN. Me 10.02.2026 ankuesi mashkull shtetas i huaj ka raportuar se nuk dihet vendndodhja e familjarit të tij, mashkull shtetas i huaj. Lidhur me rastin janë duke u marrë njësitë relevante policore për procedurat e mëtejme hetimore”, thuhet në raport.
Siç mëson Telegrafi, personi i zhdukur është shtetas i Turqisë. /Telegrafi/
