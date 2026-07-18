Zelensky reagon pas sulmit në Rusi, publikon pamjet e goditjes së depove logjistike
Ukraina kreu sulme në shkallë të gjerë në Rusinë qendrore gjatë natës, duke synuar një numër deposh dhe një objekt nafte, sipas Kievit dhe autoriteteve lokale ruse.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase kishin goditur dy objekte logjistike “të mëdha” në rajonet e Moskës dhe Tambovit, si pjesë e “sanksioneve afatgjata” të Kievit kundër Rusisë.
“Agresori i përdori ata për të furnizuar komponentë të sanksionuar për prodhimin e dronëve dhe pajisjet e navigimit”, shkroi Zelensky në një postim në rrjetës sociale, duke shtuar se u godit edhe një objekt nafte.
Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026
Dy depo që i përkisnin shitësit me pakicë online rus Wildberries u shënjestruan në sulme, sipas Tatyana Kim, themelueses së kompanisë.
Pamjet që qarkullojnë tregojnë një zjarr të madh në vendin e një sulmi.
Nga ana e saj, Rusia ka synuar vazhdimisht objektet logjistike të Ukrainës, duke përfshirë
Ukraina ka shtuar sulmet e saj me rreze të gjatë veprimi ndaj vendeve industriale dhe energjetike ruse në muajt e fundit, duke synuar veçanërisht objektet e naftës, siç janë rafineritë dhe depot.
Sulmet e Ukrainës kanë çuar në një krizë karburanti në pjesë të mëdha të Rusisë dhe territoreve të pushtuara nga Rusia, me shumë vendas që përballen me mungesa të karburantit dhe rritje të çmimeve. /Telegrafi/