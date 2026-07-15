Zajkova: Propozimi për votim elektronik për diasporën, por jo për qytetarët këtu, është skizofreni politike
Kryetarja e PLD-së, Monika Zajkova thotë se propozimi për votim elektronik për diasporën, por jo për qytetarët këtu, është skizofreni politike.
“Për mua, e gjithë kjo tingëllon pak si skizofreni politike. Është një fjalë e keqe dhe ndoshta nuk duhet të përdoret, por më lejoni të sqaroj: është kur thua dy gjëra kontradiktore dhe pretendon se je konsistente në politikat e tua”, tha kryetarja e Partisë Liberale Demokratike (PLD) dhe deputetja Monika Zajkova në paraqitjen e sotme në "Radio Lider".
“Le të kthehemi disa muaj prapa. A paraqiti shumica qeverisëse një ligj që kërkon, apo jo, të ndalojë shtetësinë e dyfishtë për deputetët, për të treguar se nuk e di, për t’i provuar publikut se nuk kishin pasaporta të dyfishta, një numër i madh i tyre? Dhe tani aksidentalisht ngeci dhe tha ‘nuk ka zgjidhje’”, shtoi Zajkova.
Kryetarja e PLD-së thekson se nga njëra anë qeveria thotë "në rregull, nuk do të ketë pasaporta të dyfishta", dhe nga ana tjetër i thotë diasporës "dëgjoni, na jepni paratë këtu, votoni që të kemi deputetë, por nëse njëri prej jush vendos të zgjidhet, atëherë nuk mund të zgjidhet", sepse një pjesë e madhe e atyre njerëzve që janë në diasporë de fakto kanë shtetësi të dyfishtë.
"E dini si, le t'i zgjidhim gjërat një nga një. A do të miratohet ligji për shtetësinë e dyfishtë? Unë kërkoj që të zbatohet edhe për zyrtarët qeveritarë, nëse një ligj i tillë tashmë po miratohet. Pastaj le të kalojmë te fakti nëse do të kemi votim elektronik për të gjithë apo vetëm për diasporën. Nuk mund t'ua hiqni të drejtën e votimit pasiv dhe t'u thoni 'ja ku janë të drejtat tuaja aktive të votimit'", tha Zajkova./Telegrafi/