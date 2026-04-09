Xhamia Al-Aqsa rihapet pas mbylljes nga Izraeli
Xhamia Al-Aqsa në Jerusalemin Lindor të pushtuar u rihap për besimtarët myslimanë të enjten pas një mbylljeje 40-ditore të vendosur nga Izraeli për shkak të veprimeve të përbashkëta ushtarake SHBA-Izrael kundër Iranit.
Raportohet se xhamia u rihap në agim, duke u lejuar qindra myslimanëve palestinezë të hynin në kompleksin Al-Haram al-Sharif.
Izraeli e kishte mbyllur plotësisht hyrjen në Xhaminë Al-Aqsa më 28 shkurt, gjë që përkoi me sulmet e tij ndaj Iranit, duke lejuar vetëm stafin e xhamisë të luteshin në vend, ndërsa palestinezë të tjerë u detyruan të luteshin në xhami më të vogla në të gjithë qytetin.
Autoritetet gjithashtu penguan mbajtjen e namazit të Fitër Bajramit në Al-Aqsa këtë vit, duke shënuar kufizimin e parë të tillë që nga pushtimi i Jerusalemit Lindor nga Izraeli në vitin 1967.
Autoritetet izraelite kishin mbyllur gjithashtu Kishën e Varrit të Shenjtë, një nga vendet më të shenjta të krishterimit në Jerusalem, gjatë së njëjtës periudhë.
Qeveria izraelite e kishte zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme deri në mesin e prillit, por nuk sqaroi nëse xhamia do të mbetej e mbyllur gjatë gjithë asaj periudhe. /AA/