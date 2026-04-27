Xhambaski: Gjermania ka bërë thirrje për heqjen e parimit të unanimitetit në BE, nuk do të na marrin parasysh për Maqedoninë
Gjermania, nëpërmjet Ministrit të saj të Jashtëm Johann Waddeful, ka bërë thirrje për heqjen e parimit të unanimitetit në BE në fushën e politikës së jashtme dhe parimit të "Sigurisë" dhe zëvendësimin e tij me votimin me shumicë. Prandaj, ekziston shqetësim midis disa publikëve bullgarë për heqjen e unitetit në vendime.
"Ky lloj votimi do ta ndryshojë kategorikisht dhe në mënyrë dramatike situatën. Do të shkelë kategorikisht të drejtat e një vendi si Bullgaria në vendet që kanë një popullsi dhe territor më të madh", tha ish-eurodeputeti kontrovers dhe anëtari i OBRM-BND, Angel Xhambaski.
Xhambaski, në një deklaratë për mediat bullgare, dha shembullin se Gjermania ka 90 përfaqësues në Parlamentin Evropian, ndërsa Bullgaria - 17. Me një shumicë të thjeshtë votash, gjithçka që dëshiron Gjermania do të ndodhë, tha politikani bullgar, duke shtuar "ata nuk do të na marrin parasysh, dhe shembulli është Maqedonia e Veriut".
"Nëse Gjermania nuk dëshiron të na marrë parasysh, që RMV të bëhet pjesë e BE-së, pa na marrë parasysh ne dhe interesat e këtyre njerëzve atje, do ta marrë këtë. Atëherë të drejtat e bashkatdhetarëve tanë do të shkelen në mënyrë drastike dhe dramatike", tha Xhambaski.
Ai shtoi se ndryshimi i parimit të unanimitetit nuk është kategorikisht në interesin tyre, dhe thotë se nuk duhet të lejohet.