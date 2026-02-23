Volkswagen sjellë Golf GTI me tre herë më shumë cilindra sesa ulëse
Festimet e 50-vjetorit të Golf GTI nga Volkswagen janë në kulmin e tyre. Për të shënuar një moment kaq të rëndësishëm, gjermanët kanë hedhur pluhurin mbi makinat konceptuale që guxuan të largoheshin nga formula e zakonshme e GTI.
W12 me tërheqje të pasme nga viti 2007 ishte më i çuditshmi nga të gjithë, ndërsa roadster pa çati nga viti 2014 ishte po aq larg nga çdo potencial prodhimi, transmeton Telegrafi.
Një GTI konceptuale që nuk ishte aq e çuditshme mbërriti në vitin 2013, menjëherë pasi Golf GTI i gjeneratës së shtatë doli në treg.
VW gjithashtu e ka nxjerrë nga depoja këtë model të vetëm, dhe megjithëse nuk ishte aq radikal sa dy të tjerët, ai prapë kishte shumë për të ofruar.
Bazuar në stilin e karrocerisë me tre dyer që tani nuk ekziston më, Design Vision GTI paraqiti një version të fokusuar në pistë edhe më të ashpër se Edition 50 i ri.
Inxhinierët në Wolfsburg shkurtuan dhe ulën karrocerinë, duke e zgjeruar atë me 71 milimetra mbi Mk7 GTI për një qëndrim më agresiv.
Për ta ndarë më tej nga modeli i rrugës, VW projektoi fellne 20-inç me kyç qendror dhe instaloi frena karbon-qeramike në të katër cepat.
Brenda, Design Vision GTI ndryshonte ndjeshëm nga modeli i prodhimit. Jo vetëm që hoqi ulëset e pasme për të ulur peshën, por gjithashtu paraqiti një panel kontrolli tërësisht të ridizajnuar.
Ai rrjedh nga një kohë kur interierët e VW i jepnin përparësi funksionalitetit, pasi edhe ky koncept i orientuar drejt pistë, i thjeshtësuar, mbante butona dhe doreza fizike.
Pas palës së ulëseve të tipit "koftë" ndodhej një mbështetëse amortizatore në formë X për të forcuar shasinë, ndërsa dy helmeta të lidhura në dysheme nënvizonin fokusin e konceptit drejt pistë.
Diku tjetër, dorezat e kuqe të dyerve prej pëlhure dukeshin sikur vinin direkt nga një Porsche 911 GT3 RS, dhe kishte përdorim të bollshëm të Alcantara dhe fibrave të karbonit në të gjithë kabinën.
Ngjashëm me konceptin GTI Roadster të përmendur më parë, Design Vision GTI braktisi formulën tradicionale të tërheqjes me rrotat e përparme në favor të një sistemi me tërheqje në të gjitha rrotat, të ngjashëm me Golf R.
Ngjashmëritë shtriheshin edhe te motori, pasi ky model i vetëm përdorte një motor V6 3.0 litra me dy turbo që prodhonte 503 kuaj fuqi për t'u përputhur me GTI Roadster.
Duke pasqyruar Golf GTI-në e hapur, ky koncept gjithashtu dërgoi fuqi në të dy boshtet përmes një transmisioni automatik. Kombinimi V6 dhe DSG, i shoqëruar me një sistem 4Motion, mundësoi një shpejtësi nga 0 në 100 km/orë në 3.9 sekonda dhe një shpejtësi maksimale prej 300 km/orë.
Ashtu si me Roadster dhe përbindëshin e vogël të çuditshëm W12, Design Vision GTI ishte një koncept plotësisht i ngasshëm.
VW nuk kishte ndërmend kurrë ta vinte makinën në prodhim; Qëllimi i tij i vetëm ishte të tërhiqte një turmë në takimin e entuziastëve të GTI në brigjet e Liqenit Wörthersee.
Ashtu si dy konceptet e tjera, thuhet se ishte i vështirë për t’u ngarë. Edhe pse plotësisht funksional, i mungonte përsosmëria që pritet nga një model prodhimi. /Telegrafi/