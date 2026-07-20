Volkswagen sjell teknologjinë e veturave në biçikletat elektrike
Veturat moderne mund të monitorojnë trafikun, të ndezin dritat paralajmëruese dhe madje të kërkojnë ndihmë pas një aksidenti.
Tani Volkswagen dëshiron që biçikleta juaj të bëjë pothuajse të njëjtën gjë.
Në bashkëpunim me specialistin e biçikletave elektrike n+, Volkswagen ka zbuluar një gamë të re biçikletash elektrike të licencuara, të pajisura me teknologji.
Në vend që të synohet rritja e baterive ose fuqia, fokusi këtu është t'i bëjë çiklistët më të vetëdijshëm për mjedisin përreth.
Karakteristika kryesore quhet Smart View.
Sistemi kombinon një kamerë të pasme me sensorë radari që monitorojnë trafikun.
Një ekran i integruar në timon i lejon ngasësit të shohin se çfarë po ndodh pas tyre pa pasur nevojë të kthehen, ndërsa alarmet e radarit paralajmërojnë kur automjetet po afrohen nga mbrapa.
Është teknologji e huazuar direkt nga bota e automobilave.
Sjellja e një funksionaliteti të ngjashëm në një biçikletë elektrike ka shumë kuptim, veçanërisht në mjediset urbane të mbushura me njerëz ku çiklistët dhe shoferët ndajnë vazhdimisht hapësirë të kufizuar.
Volkswagen dhe n+ i kanë dhënë gjithashtu biçikletës interpretimin e saj në teknologjinë e ndriçimit të automobilave.
Një shirit LED me gjatësi të plotë shërben si dritë lëvizëse gjatë ditës.
Më e rëndësishmja, ai ndryshon sjelljen në varësi të asaj që po bën çiklisti.
Kur frenon, ndriçimi shkëlqen me të kuqe.
Qëllimi është t'u japë përdoruesve të tjerë të rrugës sinjale më të qarta vizuale rreth qëllimeve të një çiklisti përpara se të bëjë një lëvizje. /Telegrafi/