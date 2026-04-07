Volkswagen po shqyrton rikthimin e automjeteve elektrike për SUV-in Touareg
Volkswagen po shqyrton mundësinë e mbushjes së boshllëkut të lënë nga Touareg që doli në pension me një ekuivalent elektrik, në mënyrë që marka të mund të vazhdojë t'u ofrojë një model kryesor klientëve të nivelit të lartë, ka konfirmuar shefi i shitjeve Martin Sander.
SUV-i aktual me motor djegieje do të tërhiqet vetëm pas pak muajsh pas 24 vitesh në shitje, ndërsa firma përqendrohet në modele me vëllim më të lartë dhe kosto më të ulët.
Megjithatë, Sander tha se mbetet një boshllëk në treg për makinat luksoze që nuk mbajnë një logo premium - të cilën Touareg dhe limuzina Phaeton (i ndërprerë në vitin 2016) ishin projektuar për ta shërbyer.
"Ne jemi marka për njerëzit, dhe kjo është ajo që përfaqëson emri ynë", tha Sander.
Ai shtoi se "prioriteti kryesor" i firmës do të mbetet "krijimi i automjeteve të shkëlqyera" që janë të përballueshme për një gamë të gjerë konsumatorësh.
Megjithatë, ai tha gjithashtu: "Touareg nuk është një biznes i madh, por ka vendin e vet dhe kjo është arsyeja pse ne po shqyrtojmë mundësitë për një brez të ardhshëm”.
"Ky treg është diku midis tregut të volumit dhe tregut premium dhe është për klientët që duan një automjet me dizajn dhe hapësirë të shkëlqyer, dhe një nivel shumë të lartë cilësie dhe sofistikimi, por, për çfarëdo arsye, nuk duan të shoqërohen me një markë premium. Ky është grupi i synuar i Touareg dhe ne po shqyrtojmë mundësitë për t'u shërbyer këtyre klientëve me një produkt të ardhshëm", theksoi ndër tjera.
Sander tha se blerësit e Touareg "janë njerëz shumë të thjeshtë që janë të pasur", duke shtuar: "Ata drejtojnë biznese, por janë të përmbajtur. Ata nuk duan të mburren. Nuk është e përshtatshme të ndalosh para klientëve të tyre ose në kantierin e ndërtimit me diçka si një Porsche Macan".
Ai konfirmoi se modeli i ri do të mbetej një SUV i madh "sepse 80% e atij tregu janë SUV" dhe gjithashtu do të ishte një ofertë plotësisht elektrike.
Çdo 'ID Touareg' ndoshta do të mbërrinte pas modeleve si Volkswagen ID Golf në platformën e përparuar SSP që do të dalë në shitje dhe, ashtu si me Touareg-un e sotëm, mund të përdorte teknologji nga vëllezërit dhe motrat premium Audi dhe Porsche. /Telegrafi/