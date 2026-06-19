Vjedhin arkën me para në një xhami në fshatin Isniq të Deçanit
Një person ka njoftuar se disa persona të panjohur nga xhamia e fshatit kanë vjedhur arkën me para.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 11:30 në fshatin Isniq, në Deçan.
“Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar se person-a të dyshuar të panjohur nga xhamia e fshatit kanë vjedhur arkën me para. Shuma e parave nuk dihet, kurse rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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