Vitia: Hapet rruga për ndërtimin e Qendrës Emergjente në QKUK
Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka bërë të ditur se është hapur rruga për ndërtimin e Qendrës Emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Qendra Klinike Universitare e Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, Vitia ka thënë se projekti ka kaluar sfidat dhe tashmë ka marrë dritën e gjelbër për vazhdimin e punimeve.
“Hapet rruga për ndërtimin e Qendrës Emergjente në QKUK”, ka shkruar ai.
Ai ka theksuar se Ministria e Shëndetësisë do të vazhdojë me realizimin e projektit pas miratimeve përkatëse.
“Pas shumë sfidave, i është dhënë dritë e gjelbër Ministrisë për vazhdimin e punimeve”, ka deklaruar Vitia.
Sipas tij, sot është nënshkruar kontrata për realizimin e projektit, i cili pritet të përfundojë brenda 30 muajve.
“Sot kam nënshkruar kontratën, sipas së cilës Qendra Emergjente pritet të përfundojë brenda 30 muajsh”, ka bërë të ditur ai. /Telegrafi/