Vetura del nga rruga dhe përfundon poshtë mbikalimit në Dollc të Klinës
Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Dollc të Klinës, ku një veturë ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar poshtë mbikalimit.
Pamjet e publikuara nga portali lokal Klina Info tregojnë automjetin e përmbysur dhe të dëmtuar rëndë, ndërsa në vendin e ngjarjes shihen pjesë të shpërndara të veturës.
Nga pamjet nuk mund të konfirmohet nëse ka persona të lënduar apo cili ka qenë shkaku i aksidentit.
Për rastin pritet një njoftim zyrtar nga Policia e Kosovës, e cila pritet të japë detaje lidhur me rrethanat e aksidentit dhe gjendjen e personave të përfshirë. /Telegrafi/
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