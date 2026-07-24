Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Dollc të Klinës, ku një veturë ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar poshtë mbikalimit.

Pamjet e publikuara nga portali lokal Klina Info tregojnë automjetin e përmbysur dhe të dëmtuar rëndë, ndërsa në vendin e ngjarjes shihen pjesë të shpërndara të veturës.

Nga pamjet nuk mund të konfirmohet nëse ka persona të lënduar apo cili ka qenë shkaku i aksidentit.

Për rastin pritet një njoftim zyrtar nga Policia e Kosovës, e cila pritet të japë detaje lidhur me rrethanat e aksidentit dhe gjendjen e personave të përfshirë. /Telegrafi/


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