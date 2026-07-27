Reshjet e dendura të shiut dhe vërshimet e shkaktuara gjatë ditës së sotme kanë lënë pasoja edhe në automjete.

Një Golf 5 ka pësuar dëme të konsiderueshme pasi është përfshirë nga sasia e madhe e ujit gjatë përmbytjeve.

Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë gjendjen e automjetit pas depërtimit të ujit, ndërsa dëmet materiale në veturë duken të dukshme.

Situatë e rënduar në Rahovec, reshjet e dendura shkaktojnë vërshime

Reshjet intensive kanë shkaktuar probleme në disa zona, duke ndikuar në qarkullim dhe duke shkaktuar dëme në prona e automjete. /Telegrafi/




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