Vetëm tre nga katër djemtë e Ali Khameneit marrin pjesë në varrimin e babait - Mojtaba ende 'i zhdukur'
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, mungoi në lutjet mortore për babanë dhe paraardhësin e tij, Ajatollahun Ali Khamenei, të mbajtura herët në mëngjesin e 5 korrikut, më shumë se katër muaj pasi ai u vra gjatë sulmeve amerikano-izraelite në fillim të luftës në Lindjen e Mesme.
Lutjet u udhëhoqën nga Ajatollahu i Madh Ja’far Sobhani, një nga klerikët më të lartë shiitë të Iranit.
Mojtaba, i cili u emërua udhëheqës suprem menjëherë pas vdekjes së babait të tij, mungoi në ceremoni, pavarësisht traditës që çdo pasardhës të udhëheqë lutjet mortore për paraardhësin e vet – një rol që analistët e shohin si forcim të legjitimitetit të trashëgimisë së pushtetit.
Ai nuk është parë në publik që kur raportohet se u plagos në të njëjtin sulm që vrau babanë e tij më 28 shkurt, dhe gjatë muajve që pasuan nuk është publikuar asnjë incizim i njohur audio apo video e tij, duke ngritur pikëpyetje për gjendjen e tij shëndetësore dhe aftësinë për të ushtruar detyrat si udhëheqës suprem.
Autoritetet iraniane ka të ngjarë ta arsyetojnë mungesën e tij në ceremoninë mortore të babait me shqetësime për sigurinë.
Megjithatë, prania e pothuajse të gjithë zyrtarëve më të lartë të Republikës Islamike sugjeronte se autoritetet kishin besim në masat e sigurisë, pavarësisht mundësisë së një sulmi nga Izraeli ose SHBA.
Të pranishëm ishin drejtuesit e tri degëve të pushtetit, komandantët e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), si dhe oficerë të lartë të Forcës Quds të IRGC-së, e cila mbikëqyr operacionet ushtarake dhe të fshehta të Iranit jashtë vendit.
Më 3 korrik, presidenti amerikan Donald Trump tha se Uashingtoni i kishte dhënë Teheranit “një javë pushim” për zhvillimin e ceremonive mortore, përpara rifillimit të negociatave indirekte për zbatimin e një kornize të marrëveshjes së paqes.
Tre djemtë e tjerë të Ali Khameneit – Mostafa, Masud dhe Meysam – të cilët gjithashtu kishin qëndruar larg syrit të publikut që nga shpërthimi i luftës, ishin të pranishëm pranë arkivolit të babait të tyre më 5 korrik. /Telegrafi/