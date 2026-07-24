Një vetaksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e së premtes në fshatin Dollc të Klinës, ku një person ka mbetur i lënduar.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova.

"Sot rreth orës 07:40, Policia është njoftuar se në fshatin Dollc-Klinë, ka ndodhur një vetaksident trafiku. Si pasojë, një person ka pësuar lëndime trupore. I njëjti është dërguar në Spitalin Rajonal në Pejë për tretman mjekësor", ka deklaruar Rugova për Telegrafin.

Vetura del nga rruga dhe përfundon poshtë mbikalimit në Dollc të Klinës

Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë se automjeti ka dalë nga rruga dhe është përmbysur, duke pësuar dëme të konsiderueshme.

Policia po merret me hetimin e rrethanave që çuan deri te ky vetaksident. /Telegrafi/

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