Vendimi i Qeverisë: Mjetet shkollore duhet të shiten 15% më lirë
Nga sot deri më 30 shtator mjetet shkollore tregtarët me pakicë duhet t’i shesin me çmime të paktën 15% më të ulëta se ato që kanë qenë në fuqi në qershor të këtij viti. Qeveria mori vendim për uljen e çmimeve të mjeteve shkollore në seancën e sotme.
"Tregtarët me shumicë detyrohen çmimet e mjeteve shkollore t’i ulin për të paktën 10%, ndërsa tregtarët me pakicë detyrohen të sigurojnë ulje prej të paktën 15%. Masa përfshin një spektër të gjerë produktesh që janë të domosdoshme për fillimin e vitit shkollor. Çanta dhe torba, fletore, blloqe, kolazhe, lapsa dhe stilolapsa, ngjyra, plastelinë, brumë për modelim, baza, flomasterë dhe markerë tekstesh, ngjyra tempera, akrilike, me ujë dhe furça, vizore dhe materiale didaktike, mprehëse dhe goma për fshirje, gërshërë për fëmijë, futrola, ngjitëse, kompasë, kalkulatorë, letër dekorative, dosje dhe torba kartoni, si dhe materiale për punë praktike – praktikisht gjithçka që nevojitet për fillimin e vitit shkollor“, njoftoi zëdhënësja e Qeverisë, Marija Miteva.
Tregtarët janë të detyruar, përveç çmimit të ri të ulur të produktit, të shfaqin edhe çmimin e vjetër që ka qenë në fuqi më 1 qershor 2026, sepse mbi bazën e atij çmimi përcaktohet ulja.
Nga Qeveria thonë se kjo është një masë konkrete e drejtuar drejt mbështetjes së drejtpërdrejtë të familjeve në periudhën kur kanë shpenzime të rritura për përgatitjen e fëmijëve për vitin e ri shkollor.