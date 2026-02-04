Vendimi i Hansi Flick në lidhje me Rashford
Edhe pse sezoni është ende në zhvillim, drejtuesit e Barcelonës kanë nisur të mendojnë për planifikimin e afatit kalimtar veror.
Një nga vendimet kryesore që po analizohet është e ardhmja e Marcus Rashford, i cili ka treguar performanca premtuese gjatë huazimit nga Manchester United.
Trajneri Hansi Flick ka dhënë një vlerësim të qartë mbi rëndësinë e sulmuesit për projektin afatmesëm.
Rashford ka arritur të marrë protagonizëm në skuadër, duke ofruar alternativa në disa pozicione të sulmit.
Shpejtësia dhe aftësia e tij për të krijuar hapësira për shokët e skuadrës janë elementë të çmuar në strategjinë taktike të Barcelonës.
Përveç golave, ndikimi i tij në dinamika dhe rotacionin ofensiv vlerësohet lart nga stafi teknik.
Hansi Flick është promovuesi kryesor i vazhdimësisë së Rashford.
Trajneri gjerman beson se me një përgatitje të plotë para sezonit dhe adaptim më të madh në mjedisin e ri, sulmuesi mund të arrijë një nivel më të lartë performancash.
Përveç potencialit të tij sportiv, stafi vlerëson sjelljen profesionale dhe angazhimin e futbollistit në përditshmërinë e klubit.
Megjithatë, vendimi për blerjen përfundimtare të Rashford nuk është marrë ende, Barcelona duhet të marrë parasysh kufizimet financiare, por shuma e përcaktuar prej 35 milionë eurosh shihet si e përballueshme nëse performanca e lojtarit mbetet ose përmirësohet.
Klubi është optimist se statistikat dhe ndikimi i tij në fushë mund të rriten me më shumë vazhdimësi dhe mirëkuptim me shokët e skuadrës.
Në përfundim, linja e përgjithshme brenda klubit tregon se opinioni i trajnerit do të jetë vendimtar.
Nëse nuk ndodhin zhvillime të papritura, e ardhmja e Marcus Rashford duket e lidhur me ‘Camp Nou’ përtej sezonit aktual, duke e konfirmuar si një pjesë të rëndësishme të projektit sportiv të Barcelonës. /Telegrafi/