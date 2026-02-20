Vëllau i yllit të Man United akuzohet për tentativë vrasje
Paddy Lacey, vëllai më i madh i talentit të Manchester United, Shea, është akuzuar për tentativë vrasjeje, së bashku me tre persona të tjerë, lidhur me të shtënat ndaj një burri në Huyton në muajin nëntor.
Më 28 nëntor 2025, një burrë në të 20-at u dërgua me urgjencë në spital pasi u qëllua në këmbë rreth orës 22:20 në zonën e Huyton në Liverpool.
Sipas raportimeve të Liverpool Echo, viktima u qëllua dy herë nga dy burra që udhëtonin me një motor.
Të enjten (19 shkurt), Policia e Merseyside konfirmoi se janë kryer disa urdhra bastisjeje në Knoësley, Sefton dhe Liverpool, të cilat rezultuan me katër arrestime.
Paddy, ashtu si vëllai i tij më i vogël Shea, ka luajtur në akademinë e Manchester United para se të bashkohej me Liverpool dhe Sheffield Wednesday.
Shea Lacey
32-vjeçari më pas ndërtoi karrierën e tij në futboll duke luajtur për klube jashtë ligave kryesore si Southport, Chester dhe Altrincham, si dhe përfshirë në Ligën e Futbollit për Accrington Stanley gjatë viteve 2016-2017.
Paddy gjithashtu ka garuar si boksier profesionist në kategorinë mesatare, me një rekord prej 12-1, duke përfshirë dy fitore me nokaut.
Ndeshja e fundit e tij ishte më 7 shkurt, ku pësoi humbje ndaj Jack Swallow në 'M&S Bank Arena' në Liverpool.
Vëllai i tij tjetër më i vogël, Luis, aktualisht luan për Macclesfield./Telegrafi/