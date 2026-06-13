Vazhdon verifikimi dhe numërimi i votave në Prishtinë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se janë duke vazhduar aktivitetet në Qendrat Komunale të Numërimit (QKN) dhe Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më 7 qershor 2026.
Njoftim nga aktivitetet në Qendrat Komunale të Numërimit (QKN)
Deri më tani (e shtunë, 13 qershor 2026, ora 09:00) procesi i verifikimit dhe numërimit është duke vazhduar në Qendrën Komunale të Numërimit në Prishtinë, ku janë proceduar 214 nga 262 vendvotimet e kësaj komune. Numri i përgjithshëm i vendvotimeve të procesuara dhe që i takojnë të gjitha QKN-ve (38) është 2,450 nga 2,498 vendvotime apo 98.08%.
Procesi në Qendrat Komunale të Numërimit u përmbyllë sipas kalendarit të mëposhtëm:
E hënë, 8 qershor, deri në orën 24:00: 1. Junik (6/6); 2. Shtërpcë (17/17); 3. Hani i Elezit (11/11); 4. Partesh (7/7); dhe 5. Mamushë (5/5).
E martë, 9 qershor, deri në orën 16:00: 6. Zubin Potok (15/15); 7. Zveçan (11/11); 8. Kllokot (8/8); dhe 9. Novobërdë (23/23); 10. Obiliq (34/34); 11. Shtime (33/33); 12. Ranillug (10/10); dhe 13. Mitrovicë Veriu (21/21).
E mërkurë, 10 qershor, deri në orën 16:00: 14. Deçan (48/48); 15. Dragash (57/57); 16. Kamenicë (46/46); 17. Graçanicë (33/33); 18. Klinë (62/62); 19. Viti (62/62); 20. Kaçanik (44/44); 21. Rahovec (75/75); dhe 22. Leposaviq (25/25).
E mërkurë, 10 qershor, deri në orën 24:00: 23. Istog (60/60); 24. Skenderaj (71/71); 25. Malishevë (72/72); 26. Drenas (73/73); 27. Lipjan (83/83); 28. Pejë (135/135); dhe 29. Podujevë (103/103).
E enjte, 11 qershor deri në orën 16:00: 30. Fushë Kosovë (62/62); 31. Ferizaj (146/146); 32. Suharekë (86/86); 33. Vushtrri (89/89); 34. Mitrovicë e Jugut (100/100); dhe 35. Gjakovë (144/144).
E premte, 12 qershor deri në orën 16:00: 36. Gjilan (127/127); dhe Prizren (232/232).
Pas përfundimit të numërimit të çdo vendvotimi, të dhënat janë duke u transmetuar në platformën e KQZ-së për rezultate: https://resultsparliamentary2026.kqz-ks.org/