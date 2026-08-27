Vazhdon shtimi natyror negativ në Maqedoninë e Veriut
Në tremujorin e dytë të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, numri i lindjeve të gjalla ishte 3,684 dhe u ul me 3.0%, sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave.
Numri i vdekjeve në tremujorin e dytë të vitit 2026 u ul me 0.6% krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2025 dhe arriti në 4,689 persona, nga të cilët 10 ishin vdekje të foshnjave.
Shtimi natyror është negativ dhe arrin në -1,005, që do të thotë se numri i lindjeve të gjalla është më i ulët se numri i vdekjeve me atë numër.
Në këtë tremujor të vitit, u lidhën 2,732 martesa dhe numri i tyre u ul me 2.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, ndërsa u regjistruan edhe 406 divorce.
Top Lajme
Jobs
Real Estate