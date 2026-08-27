Durmishi: 7 milionë denarë mbështetje për industrinë përpunuese, afati për aplikim deri më 15 shtator
Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, ka njoftuar se Ministria ka hapur thirrje të reja publike për mbështetjen e industrisë përpunuese, për të cilat janë siguruar gjithsej 7 milionë denarë.
Gjatë një brifingu me gazetarët, Durmishi bëri të ditur se 5 milionë denarë janë dedikuar për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet kompanive dhe universiteteve. Mbështetja përfshin projekte në kërkim, zhvillim dhe inovacion, transferim të njohurive dhe teknologjive, transformim të gjelbër e digjital, si dhe ekonomi qarkulluese.
Ndërkaq, 2 milionë denarë të tjera janë paraparë për mbështetjen e kompanive në zbatimin dhe certifikimin e standardeve, dokumenteve të standardizimit dhe raporteve, përfshirë praktikat ESG dhe ESRS.
Për të dyja thirrjet, Ministria ofron mbështetje deri në 70 për qind të shpenzimeve të dëshmuara. Për thirrjen e parë, mbështetja mund të arrijë deri në 500 mijë denarë për aplikues, ndërsa për thirrjen e dytë deri në 200 mijë denarë.
Afati i fundit për aplikim është 15 shtatori 2026.
Në brifing, ministri Durmishi foli edhe për tema të tjera aktuale ekonomike, përfshirë masat për mbrojtjen e standardit jetësor të qytetarëve dhe sigurimin e çmimeve më të favorshme, „Shportën e shkollës“, Agjendën e Reformave të BE-së, pagën minimale dhe zhvillimet në tregun e punës.
Durmishi theksoi se dialogu i hapur me mediat dhe publikun do të vazhdojë, me qëllim që qytetarët dhe bizneset të informohen në kohë për politikat, masat dhe mundësitë konkrete të mbështetjes që ofron Ministria e Ekonomisë dhe Punës.