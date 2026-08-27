Vazhdohet deri më 30 shtator ndalesa për lëvizje në pyjet e Maqedonisë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë të Ujërave, me kërkesë të NP Pyjet Kombëtare, ka dhënë pëlqimin për të zgjatur ndalimin e plotë të lëvizjes në pyje dhe toka pyjore në periudhën nga ora 00:00 deri në orën 24:00, në territorin e menaxhuar nga ndërmarrja publike.
Ndalimi vendoset për shkak të rrezikut të shtuar të zjarreve pyjore në zona të hapura dhe do të zgjasë nga 1 deri më 30 shtator.
"Ndalimi i plotë i lëvizjes në pyje dhe toka pyjore nuk vlen për Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes, Policinë Pyjore, Qendrën e Menaxhimit të Krizave, Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, – Inspektoratin Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, NP Pyjet Kombëtare, si dhe për subjektet që kryejnë aktivitete pyjore, punë pyjore dhe mbrojtje të pyjeve, dhe personat që kanë leje me shkrim për lëvizje në pyje".
"Lëvizja do të lejohet vetëm me leje me shkrim të lëshuar nga degët e NP Pyjet Kombëtare – Shkup për zonën që ata menaxhojnë/menaxhojnë. Punonjësit e NP Pyjet Kombëtare që kryejnë aktivitete mbrojtëse, Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, Policia Pyjore dhe Ministria e Brendshme janë përgjegjës për zbatimin e ndalimit".
"NP Pyjet Kombëtare tregojnë se për lëvizjen nëpër pyjet e parqeve (p.sh. Vodno) dhe parqet kombëtare, qytetarët duhet të marrin informacion nga personat juridikë që menaxhojnë këto territore", thonë nga Ministria e Bujqësisë.