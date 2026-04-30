UEFA flet për rastin e penalltisë së anuluar të Arsenalit: Nuk pati ndërhyrje
Atletico Madrid dhe Arsenal barazuan mbrëmë në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, dhe rezultati ishte 1:1.
Ndeshja e zhvilluar në stadiumin Wanda Metropolitano la gjithçka të hapur para ndeshjes së dytë në Londër, dhe ndeshja u karakterizua nga penalltitë.
U dhanë tre penallti, njëra prej të cilave u anulua pas një ndërhyrjeje nga dhoma e VAR-it, gjë që i zemëroi të gjithë te Arsenali.
Gjyqtari Danny Makkelie akordoi një penallti në fund të ndeshjes pasi David Hancko shkeli në këmbën e Eberechi Eze dhe e rrëzoi atë në zonën e 16 metërshit.
Actually fair choice from ref not to award second penalty to Arsenal#AtleticoArsenal pic.twitter.com/2HV6vkBXe0
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 30, 2026
Pasuan protesta të ashpra nga skuadra vendase, dhe më pas një thirrje nga dhoma e VAR-it, pas së cilës vendimi i gjyqtarit holandez u rrëzua.
Te Arsenali, edhe pas ndeshjes, ishin të tërbuar për vendimin dhe në fund, edhe UEFA duhej të fliste, gjë që kishte një shpjegim të shkurtër.
“Lojtari i Atleticos me numrin 17 nuk bëri faull ndaj një kundërshtari”, tha UEFA në një deklaratë, pa dhënë ndonjë sqarim të mëtejshëm mbi procesin e vendimmarrjes pavarësisht interesit të madh publik.
Nga ana tjetër, Arsenali beson se është mjaft e qartë se ka pasur kontakt midis dy lojtarëve dhe se Eze u ndëshkua me faul. /Telegrafi/