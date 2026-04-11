Udhëtimi juaj i radhës mund të planifikohet tërësisht nga ChatGPT
Nga nxitimi për të kapur një fluturim deri te paniku në ajër se si të arrish në një hotel të huaj, ankthi i udhëtimit së shpejti mund të jetë një gjë e së kaluarës, pasi Al premton ta bëjë të gjithë përvojën të pandërprerë, ndoshta paksa shumë të parashikueshme.
Dy platforma globale udhëtimi po lansojnë aplikacione me OpenAI për t'u ofruar 900 milionë përdoruesve javorë të platformës qasje në itinerare, çmime dhe opsione transporti në të gjithë botën.
Rome2Rio dhe kompania e saj mëmë gjermane, Omio, kanë njoftuar se po lansojnë opsione aplikacionesh brenda ChatGPT të cilat do t'u lejojnë përdoruesve të kërkojnë, krahasojnë dhe planifikojnë udhëtime nëpër trena, autobusë, fluturime, tragete dhe mënyra të tjera transporti.
Përdoruesit mund të pyesin thjesht "Cila është rruga më e shpejtë dhe më e lirë nga Roma në Firence këtë të shtunë" dhe të marrin gjithçka në një bisedë të vetme.
Një në tre udhëtarë tashmë përdor Al për të planifikuar udhëtime, shpesh duke iu drejtuar teknologjisë përpara se të vendosin për një destinacion, sipas hulumtimit të Rome2Rio.
Por, pavarësisht komoditetit që sjell Al për udhëtimin, ekziston frika se nëse të gjithë e përdorin atë për të planifikuar rrugët dhe pushimet e tyre, zonat tashmë të mbipopulluara nga turizmi mund të bëhen edhe më të populluara. /Telegrafi/