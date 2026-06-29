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Një person ka humbur jetën në fshatin Dobërçan të Gjilanit, pasi dyshohet se ka rënë në një pusetë gjatë pastrimit të saj.

Rasti është konfirmuar nga zëdhënësi rajonal i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, i cili tha se njësitet policore kanë reaguar menjëherë pas pranimit të njoftimit dhe kanë dalë në vendin e ngjarjes.

Sipas tij, rreth orës 14:23 të datës 29.06.2026, Policia e Kosovës ka pranuar informacion për incidentin në fshatin Dobërçan, ku dyshohet se viktima ka rënë në pusetë derisa ishte duke e pastruar atë.

“Nga hetimet e para dyshohet se një person ka rënë në një pusetë derisa ishte duke e pastruar atë”, ka deklaruar Hashani.

Në operacionin e kërkimit dhe nxjerrjes së viktimës janë përfshirë edhe zjarrfikësit, të cilët kanë bërë zbrazjen e pusetës. Pas nxjerrjes, mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës, i cili është i lindur në vitin 1951.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe hetuesit rajonalë dhe njësitet e forenzikës, ndërsa me urdhër të prokurorit të shtetit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Policia po heton rrethanat e plota të rastit.

Kronika e ZezëLajme