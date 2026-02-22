Turqia shqyrton gjashtë platforma online për praktikat e përpunimit të të dhënave të fëmijëve
Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale i Turqia (KVKK) ka nisur një hetim ndaj gjashtë platformave globale të rrjeteve sociale — TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X dhe Discord — për të shqyrtuar mënyrën se si trajtohen dhe mbrohen të dhënat personale të fëmijëve.
Sipas autoritetit, hetimi është iniciuar me nismë të vet dhe synon të vlerësojë rreziqet digjitale me të cilat përballen të miturit, si dhe respektimin e rregullave për mbrojtjen e të dhënave të tyre.
Në deklaratën zyrtare theksohet se fokusi është te mënyra e përpunimit të të dhënave të fëmijëve dhe masat e sigurisë që kompanitë kanë vendosur për përdoruesit e rinj.
KVKK nënvizoi se veprimi bazohet në parimin e “interesit më të mirë të fëmijës”, standard i përdorur gjerësisht në kuadrot ndërkombëtare të mbrojtjes së të miturve.
Hetimi do të përcaktojë nëse kompanitë respektojnë ligjin turk për mbrojtjen e të dhënave personale kur trajtojnë informacion që lidhet me fëmijët.
Autoriteti nuk ka dhënë ende afat kohor apo rezultate paraprake.
Ndërkohë, Turqia po shqyrton rregulla më të rrepta për moshën e përdorimit të rrjeteve sociale, përfshirë ndalimin e mundshëm për fëmijët nën 15 vjeç dhe kërkesën për verifikim identiteti.
Kuadri i propozuar parashikon gjithashtu sisteme detyruese verifikimi të moshës dhe filtra për përmbajtje, si pjesë e përpjekjeve për të reduktuar rreziqet online për të miturit. /Telegrafi/